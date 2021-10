Hauriet Hauriet Hauriet, Landes Repas “tartiflette” Hauriet Hauriet Catégories d’évènement: Hauriet

Landes

Repas “tartiflette” Hauriet, 12 décembre 2021, Hauriet. Repas “tartiflette” Hauriet

2021-12-12 12:00:00 – 2021-12-12

Hauriet Landes EUR Menu adulte : tartiflette, salade, desserts maison, vin et café. Menu enfant : chipolatas,frites, desserts maison. A 50m de là, dans le hall des sports, profitez du marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves, avec de l’artisanat d’art et des produits du terroir. Menu adulte : tartiflette, salade, desserts maison, vin et café. Menu enfant : chipolatas,frites, desserts maison. A 50m de là, dans le hall des sports, profitez du marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves, avec de l’artisanat d’art et des produits du terroir. Menu adulte : tartiflette, salade, desserts maison, vin et café. Menu enfant : chipolatas,frites, desserts maison. A 50m de là, dans le hall des sports, profitez du marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves, avec de l’artisanat d’art et des produits du terroir. Leellouebrigitte – Pixabay

Hauriet

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hauriet, Landes Autres Lieu Hauriet Adresse Ville Hauriet lieuville Hauriet