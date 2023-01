Repas tartiflette et soirée Just Dance® Plouvara Plouvara Plouvara Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Repas tartiflette et soirée Just Dance®
Salle des fêtes du Gaveralay
Rue du Stade
Plouvara
Côtes-d'Armor

2023-02-11 18:30:00 – 2023-02-11 23:30:00

Côtes-d’Armor Plouvara Soirée tartiflette et Just Dance® organisée par le Comité d’animation de Plouvara. Repas sur place ou à emporter. Commande des repas au bar le Saint-Pierre ou auprès des bénévoles par téléphone. Fin des réservations le 5 février. +33 6 79 04 63 12 Rue du Stade Le Gaverlay Plouvara

