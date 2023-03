Repas sur place ou à emporter par l’association Pour Valentin Ch’ty Coz, 26 mars 2023, Bulat-Pestivien .

La restauration au Ch’ty Coz sera au profit de l’association Pour Valentin.

Cette jeune association vous propose sur place ou à emporter, une tajine de porc/semoule et un far breton pour 10 €. A vos téléphones, vite on réserve ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Valentin a 6 ans et c’est un p’tit gars pétillant, débordant d’énergie positive ! Valentin est atteint d’une amyotrophie spinale. Il s’agit d’une maladie neuromusculaire génétique qui affecte la partie du système nerveux contrôlant le mouvement volontaire des muscles. Pour gagner en autonomie et en confort de vie, Valentin a besoin que l’on adapte sa maison, c’est pourquoi les travaux pour une extension sont nécessaires. Cela engendre des frais extrêmement importants et les aides attribuées sont minimes. Par la création de cette association, les membres de l’association souhaitent débloquer des fonds pour la réalisation de ces travaux.

chtycoz@orange.fr

