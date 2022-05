REPAS SUR LE THÈME DU TENNIS Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach A l’occasion du tournoi de Roland Garros, nous vous proposons un repas sur le thème du tennis.

Tenue sportive et raquette seront de rigueur. A partir de 11h30 au Club.

Pour toutes ces activités, merci de vous inscrire.

03.87.85.33.58. ou contact@barrabino.fr contact@barrabino.fr +33 3 87 85 33 58 https://www.facebook.com/Clubbarrabino Forbach

