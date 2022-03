Repas Stockfish à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé

Lot

Repas Stockfish à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé, 6 mars 2022, Bagnac-sur-Célé.

2022-03-06 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-06

Bagnac-sur-Célé Lot Bagnac-sur-Célé 20 EUR 20 Le Menu à 20€ est le suivant :

Foie Gras

Stockfish

Fromage

Pastis

Café

Bagnac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

