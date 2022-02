Repas St valentin au Coeur de Blangy Blangy-sur-Bresle, 14 février 2022, Blangy-sur-Bresle.

Repas St valentin au Coeur de Blangy Blangy-sur-Bresle

2022-02-14 19:00:00 – 2022-02-14

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Venez célébrer l’amour et passer un moment de détente et de gourmandise en couple pour la Saint Valentin, le 14 février au soir, au restaurant « Au Coeur de Blangy » !

Sous la supervision de cupidon, nous vous avons concocté un MENU UNIQUE spécialement pour l’occasion

Tarif : 25.00 €/personne

Au menu :

Cassolette de Saint Jacques à la Dieppoise / Ou / Feuilleté d’escargot /ou / Foie gras de canard « par nos soins » confit d’oignons et ses toasts / ou / Gravlax de saumon « par nos soins » crème citronnée

***

Filet de turbot beurre blanc et ses petits légumes / ou / Morceau choisis de bœuf et sa purée de patate douce

***

Coulant au chocolat et sa glace vanille / ou / Tartelette citron meringuée

Pour la saint-valentin, le restaurant « Au cœur de Blangy » fera chavirer les cœurs et les papilles … venez surprendre votre moitié ‍❤️‍ ‍❤️‍ ?

Réservez dès maintenant cette soirée au 02 35 93 36 12 ! Places limitées. Pass vaccinal obligatoire.

Nous avons hâte de vous recevoir chers amoureux !

contact@aucoeurdeblangy.fr +33 2 35 93 36 12 https://www.aucoeurdeblangy.fr/

Blangy-sur-Bresle

