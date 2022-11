REPAS – SPECTACLE ‘TOUT ÇA PAR AMOUR’

2022-11-27 12:00:00 12:00:00 – 2022-11-27 La Compagnie Trou de Mémoire vous invite à un repas spectacle théâtrale intitulée « Tour ça par amour » où seront jouées 3 pièces : « le retraité baby-sitter », « un célibataire épuisé » et « une femme très aimée ». Les rapports humains seront au cœur de cette représentation. Réservation par mail ou téléphone. eal.entrange@gmail.com +33 7 82 29 43 74 dernière mise à jour : 2022-11-17 par

