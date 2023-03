REPAS SPECTACLE THÈMES ANNÉES 80 Charmes Catégories d’Évènement: Charmes

Vosges

REPAS SPECTACLE THÈMES ANNÉES 80, 4 mars 2023, Charmes . REPAS SPECTACLE THÈMES ANNÉES 80 4 la voivre (sortie direction mirecourt) Charmes Vosges

2023-03-04 12:00:00 – 2023-03-05 17:30:00 Charmes

Vosges Spectacle de variétés avec Studio 5. Repas spectacle thèmes années 80. Piste de danse. +33 3 29 39 64 75 http://1001etoiles.fr/ 1001 étoiles

Charmes

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse 4 la voivre (sortie direction mirecourt) Charmes Vosges Ville Charmes Departement Vosges Lieu Ville Charmes

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes /

REPAS SPECTACLE THÈMES ANNÉES 80 2023-03-04 was last modified: by REPAS SPECTACLE THÈMES ANNÉES 80 Charmes 4 mars 2023 4 la voivre (sortie direction mirecourt) Charmes Vosges charmes Vosges

Charmes Vosges