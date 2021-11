Lille Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Repas spectacle Mairie de quartier du Faubourg de Béthune Lille Catégorie d’évènement: Lille

Mairie de quartier du Faubourg de Béthune, le dimanche 19 décembre à 12:00

Le dimanche 19 décembre à 12H, venez participer au repas spectacle de Noël des aînés du Faubourg de Béthune organisé par le comité d’animation. Le trajet se fera en bus, les arrêts sont : 11H00 : au Vert feuillage 11H15 : devant la mairie de quartier 11H30 : devant le Centre Social Projet. Une participation de 15€ sera demandée. Places limitées, inscription obligatoire. Inscriptions les 1er et 8 décembre de 14h à 16h en Mairie de quartier.

Repas des aînés Mairie de quartier du Faubourg de Béthune 17, avenue Verhaeren, lille Lille Faubourg de Béthune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T12:00:00 2021-12-19T17:00:00

