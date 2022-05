Repas-spectacle “L’inauguration de la salle des fêtes”, 3 septembre 2022, .

Repas-spectacle “L’inauguration de la salle des fêtes”

2022-09-03 12:30:00 – 2022-09-03

51 EUR Le repas inaugural de la nouvelle salle des fêtes de Brisenoix le château ne va pas se passer comme le maire et ses sbires l’avaient prévu… Une inauguration catastrophe mais hilarante, où les gags et les situations cocasses se succèdent à un rythme effréné ! Un employé municipal ronchon, un maire pas très clair, une secrétaire de mairie coincée dans son tailleur, un magicien ringard, un Roméo de pacotille, bref, tous les ingrédients pour une inauguration catastrophe où les gags et les situations cocasses se succèdent à un rythme effréné ! Et vous n’échapperez pas au vin d’honneur et aux petits fours ! Vos zygomatiques sont prévenus ! 1h30 de pur bonheur !

La célèbre pièce de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet réunit tous les ingrédients de la comédie burlesque.

Caméléon Production

