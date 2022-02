Repas Spectacle : Les Guinch’Pépettes Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Au restaurant La Siesta

Spectacle de cabaret burlesque animé par Deux «drôles de dames», Bibi et Mary

« Les Guinch’Pépettes ».

Repas spectacle 25 euros, réservations au 0695965345 https://www.facebook.com/herve.siesta LA SIESTA CAPVERN Capvern

