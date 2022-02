REPAS – SPECTACLE LES FACÉTIES DE ROM’1 – LA CHAISE ROUGE Ombrée d’Anjou, 9 avril 2022, Ombrée d'Anjou.

13 13 EUR Des facéties en veux-tu en voilà, des drôles, des loufoques, des qui vous ressemblent…

Romain vous emportera dans un univers poétique et sensible, avec des chansons dont il a le secret…

Entre rire et émotion.

Interprétation : Romain Chupin

Repas-spectacle « Les facéties de Rom’1 » proposé par la Cie Cosnet à la ferme 9 avril 2022.

