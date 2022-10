REPAS SPECTACLE LE TEMPS DES FETES Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle

REPAS SPECTACLE LE TEMPS DES FETES

8 chemin du baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03 22:00:00

8 chemin du baron Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03 22:00:00 Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle Spectacle de Noël et dégustation sucrée. Deux dates pour en profiter le 3 et le 17 décembre 2022. Venez dès 19h pour profiter du repas avant le spectacle qui débutera à 20h. Uniquement sur réservation. +33 6 37 53 77 59 https://www.les-arts-de-la-scene-de-cirey.com/ AASC

Cirey-sur-Vezouze

