Dans la continuité des repas spectacle organisé dans la salle de spectacle privative Grand'Place, le Casino Golden Palace de Boulogne-sur-Mer vous propose un spectacle inédit et montée de toutes pièces pour l'occasion ! Le moment de découvrir dans une ambiance de folie, un spectacle qui vous entrainera dans divers univers. Kristov et sa troupe alterneront entre : cabaret, Pascal Obispo & Surprises ! Rendez-vous le Samedi 21 Mai 2022 – 20h00. Informations et réservation à l'accueil du Casino Golden Palace. +33 3 59 61 27 92 https://www.goldenpalace.fr/

