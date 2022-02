Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognonas

Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons Rognonas, 12 mars 2022, Rognonas. Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

2022-03-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-12 Place du Marché Centre Culturel de Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône Rognonas Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons organisé par Les Amis de Koudougou.

Pour aider à l’achèvement de la construction de l’école de Kokologho.



Repas amical autour d’une jambalaja, animé par un groupe de musicien et chanteurs amateurs du village. Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons. http://lesamisdekoudougou.blogspot.fr/ Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons organisé par Les Amis de Koudougou.

Pour aider à l’achèvement de la construction de l’école de Kokologho.



Repas amical autour d’une jambalaja, animé par un groupe de musicien et chanteurs amateurs du village. Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Ville Rognonas lieuville Place du Marché Centre Culturel de Rognonas Rognonas Departement Bouches-du-Rhône

Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognonas/

Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons Rognonas 2022-03-12 was last modified: by Repas – Spectacle : Jambalaja et chansons Rognonas Rognonas 12 mars 2022 Bouches-du-Rhône Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhône