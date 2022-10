REPAS SPECTACLE « Génération Rock » Saint-Léons Saint-Léons Catégorie d’évènement: Saint-Léons

REPAS SPECTACLE « Génération Rock » Saint-Léons, 19 novembre 2022, Saint-Léons. REPAS SPECTACLE « Génération Rock »

2022-11-19 – 2022-11-19 Saint-Léons Aveyron EUR Saint-Léons Avec l’Orchestre Heptagone et le spectacle » Génération Rock ».

20h REPAS:

MENU adulte 22€:

Salade/ fricandeau

Magret de Canards/ truffade

Fromage

Millefeuilles

Café

MENU Enfant (14€)

Charcuterie

Tomates/Mozza

Saucisse/ truffade

Millefeuille

21h SPECTACLE suivi d’une soirée dansante 20h Espace JH Fabre REPAS (menu adulte 22€ et enfant 14€) suivi du spectacle « Génération Rock » par la Cie HEPTAGONE et soirée dansante. Places limitées: réservation (SMS) 07 78 39 77 01. +33 7 78 39 77 01 OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

