Repas spectacle et dansant : Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays Basque, 23 septembre 2022

Repas spectacle et dansant : Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays Basque

2022-09-23 09:00:00 – 2022-09-23

Venez vivre un repas spectacle et dansant avec Michel Etcheverry qui chantera Luis Mariano et le Pays Basque. Hommage à Luis Mariano pour les 50 ans de la disparition de Luis Mariano. Michel Etchverry retrace les plus belles chansons de Luis Mariano.

9h : accueil à la ferme de Lafitte, façon petit-déjeuner gascon.

10h : visites des caves des Vignerons de Buzet ou d’un autre producteur

12h : repas spectacle et dansant à la salle de Vianne.

Menu : apéritif et saucisson – velouté de potiron au foie gras – salade gourmande – magret de canard grillé et ses légumes – salade et fromage de pays – omelette norvégienne – café, vin rouge et rosé.

Ferme de Lafitte

