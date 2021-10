Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Repas Spectacle des Bergers Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Repas Spectacle des Bergers Istres, 27 novembre 2021, Istres. Repas Spectacle des Bergers 2021-11-27 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-27 Place Champollion Halle polyvalente

Istres Bouches-du-Rhône Avec animations dont le spectacle de Lou Trelus, groupe de danse provençale Repas spectacle des Bergers à la Halle Polyvalente Avec animations dont le spectacle de Lou Trelus, groupe de danse provençale dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Champollion Halle polyvalente Ville Istres lieuville 43.50381#4.98754