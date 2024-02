Repas spectacle de la Saint Valentin avec la Ferme de Lafitte Vianne, mercredi 14 février 2024.

Repas spectacle de la Saint Valentin avec la Ferme de Lafitte Vianne Lot-et-Garonne

Michel Etcheverry chante Luis Mariano et le Pays Basque à l’occasion de la Saint Valentin !

Menu :

Apéritif et saucisson

Velouté aux cèpes

Salade du terroir et son foie gras de canard entier

Magret de canard-légumes

Salade et fromage du pays

Croustade aux pommes et à l’Armagnac

Café, vin rouge et rosé EUR.

Salle Jourdain de l’Isle

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine emilie@fermedelafitte.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 12:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Repas spectacle de la Saint Valentin avec la Ferme de Lafitte Vianne a été mis à jour le 2024-01-31 par OT de l’Albret