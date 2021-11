Caubeyres Caubeyres Caubeyres, Lot-et-Garonne Repas Spectacle dans le cadre du téléthon Caubeyres Caubeyres Catégories d’évènement: Caubeyres

Lot-et-Garonne

Repas Spectacle dans le cadre du téléthon Caubeyres, 4 décembre 2021, Caubeyres.

2021-12-04 – 2021-12-04

Caubeyres Lot-et-Garonne Caubeyres EUR 15 15 spectacle Melo’s Back

De la variété française et internationale ponctuera toute votre soirée.

Des reprises connues de tous qui en-chanteront vos oreilles !

Au menu :

Apéritif offert

Perles du japon (soupe)

Bœuf bourguignon et ses petits légumes

Tarte aux fruits Réservation obligatoire par mail : melorythme47@gmail.com

Caubeyres

dernière mise à jour : 2021-11-05

