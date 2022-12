Repas Spectacle – Christophe Boisselier Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Repas Spectacle – Christophe Boisselier Saint-Malo, 12 décembre 2022, Saint-Malo . Repas Spectacle – Christophe Boisselier 29 Rue Pierre Certain Demeure A Fleur de Rance Saint-Malo Ille-et-Vilaine Demeure A Fleur de Rance 29 Rue Pierre Certain

2022-12-12 – 2022-12-12

Demeure A Fleur de Rance 29 Rue Pierre Certain

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Christophe Boisselier, le sommelier aux mille idées s’invite à Saint-Malo dans la Demeure A fleur de Rance et vous propose un spectacle vraiment magique où notamment il transformera l’eau…en vin ! Attendez vous à des miracles ! contact@christopheboisselier.com +33 6 30 17 04 17 Demeure A Fleur de Rance 29 Rue Pierre Certain Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine Demeure A Fleur de Rance 29 Rue Pierre Certain Ville Saint-Malo lieuville Demeure A Fleur de Rance 29 Rue Pierre Certain Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Repas Spectacle – Christophe Boisselier Saint-Malo 2022-12-12 was last modified: by Repas Spectacle – Christophe Boisselier Saint-Malo Saint-Malo 12 décembre 2022 29 Rue Pierre Certain Demeure A Fleur de Rance Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine