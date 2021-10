Le Pizou Le Pizou Dordogne, Le Pizou Repas spectacle cabaret Le Pizou Le Pizou Catégories d’évènement: Dordogne

Le Pizou

Repas spectacle cabaret Le Pizou, 27 novembre 2021, Le Pizou. Repas spectacle cabaret 2021-11-27 – 2021-11-27 Salles des Fêtes Le Bourg

Le Pizou Dordogne Le Pizou Repas spectacle cabaret avec Jeanne-Lise et Emeric à la salle des fêtes à 20h : 25 € et 12 €, apporter ses couverts, sur réservation : 06 30 82 69 19 Repas spectacle cabaret avec Jeanne-Lise et Emeric à la salle des fêtes à 20h : 25 € et 12 €, apporter ses couverts, sur réservation : 06 30 82 69 19 +33 6 30 82 69 19 Repas spectacle cabaret avec Jeanne-Lise et Emeric à la salle des fêtes à 20h : 25 € et 12 €, apporter ses couverts, sur réservation : 06 30 82 69 19 CF Le Pizou dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Pizou Autres Lieu Le Pizou Adresse Salles des Fêtes Le Bourg Ville Le Pizou lieuville 45.0257#0.06478