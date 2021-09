Lille Cabaret la Bonbonnière Lille, Nord Repas spectacle Cabaret la Bonbonnière Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Repas spectacle Cabaret la Bonbonnière, 13 octobre 2021, Lille. Repas spectacle

Cabaret la Bonbonnière, le mercredi 13 octobre à 12:00

Venez assister au repas spectacle du Cabaret la Bonbonnière organisée dans le cadre de la semaine bleue. Les inscriptions se font les 6 et 8 octobre à la Mairie de quartier de 14h à 16h30, sur présentation d’un justificatif de domicile. Places limitées

10

Repas spectacle pour la semaine bleue Cabaret la Bonbonnière 157, rue du Molinel Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T12:00:00 2021-10-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cabaret la Bonbonnière Adresse 157, rue du Molinel Ville Lille lieuville Cabaret la Bonbonnière Lille