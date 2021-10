Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse, Hautes-Pyrénées Repas spectacle cabaret Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Repas spectacle cabaret Castelnau-Rivière-Basse, 6 novembre 2021, Castelnau-Rivière-Basse. Repas spectacle cabaret 2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06 Salle des fêtes CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse 25 EUR Soirée cabaret organisée par le comité des fêtes de Castelnau Rivière-Basse et les SEVENTH SKY. Menu :

Velouté d’asperges ,suprême de pintade aux abricots polenta et roulé de courgettes ,

Fromage de brebis et salade,

Profiteroles coulis chocolat.

1 apéro champagne offert. Prix du repas (vin inclus) et spectacle tout compris 49€. Spectacle seul a partir de 22h, 25€

Inscriptions au 06 43 95 46 47 +33 6 43 95 46 47 dernière mise à jour : 2021-10-18 par

