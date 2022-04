Repas/spectacle avec “Tchorba” Gigny-sur-Saône, 30 avril 2022, Gigny-sur-Saône.

Repas/spectacle avec “Tchorba” 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

2022-04-30 – 2022-04-30 6, rue du pont 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône

TCHORBA ! ce sont des portraits de gens en musique.

TCHORBA ! c’est un bout des Balkans, un bout de la Turquie, un autre du Caucase, un autre de la Russie, un petit peu du Kazakhstan, un effluve du Tadjikistan, une larme du Turkménistan.

TCHORBA ! c’est une musique qui joue l’envol et l’épure, qui travaille le métissage des timbres et des couleurs.

TCHORBA ! c’est Guillaume Chosson au violoncelle et Matthieu Dufrène à l’accordéon.

Repas et spectacle à 25€ sur réservation avant le 23 avril 2022

fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

TCHORBA ! ce sont des portraits de gens en musique.

TCHORBA ! c’est un bout des Balkans, un bout de la Turquie, un autre du Caucase, un autre de la Russie, un petit peu du Kazakhstan, un effluve du Tadjikistan, une larme du Turkménistan.

TCHORBA ! c’est une musique qui joue l’envol et l’épure, qui travaille le métissage des timbres et des couleurs.

TCHORBA ! c’est Guillaume Chosson au violoncelle et Matthieu Dufrène à l’accordéon.

Repas et spectacle à 25€ sur réservation avant le 23 avril 2022

6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-26 par