REPAS SPECTACLE AU HACKENBERG, 11 mars 2023, Veckring

REPAS SPECTACLE AU HACKENBERG

61 bis grande rue Veckring Moselle

2023-03-11 19:45:00 19:45:00 – 2023-03-11

40 EUR

Le Locksley Tour 2023 fait une nouvelle escale au Hackenberg ! La compagnie Locksley propose un voyage musical sur le thème de la comédie musicale et de la chanson populaire, sur des arrangements instrumentaux et polyphoniques originaux et qui rappellent les expériences de West-End et Broadway.

Un repas spectacle dans le cadre des animations Théâtre aux armées, soutenu par la communauté de communes de l’Arc Mosellan, dans le cadre insolite de la caserne souterraine du gros ouvrage Maginot du Hackenberg.

Au menu : apéritif, choucroute garnie, fromage et salade, tarte normande avec sa boule de glace vanille, un quart de vin blanc, un quart de vin rouge, 50 cl d’eau et café.

Sur réservation uniquement : envoyez votre bulletin de réservation, accompagné de votre règlement à l’Association AMIFORT au plus tard le 4 mars 2023.

amifort@orange.fr +33 3 82 82 30 08 https://www.maginot-hackenberg.com/

