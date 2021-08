Azur Azur Azur, Landes Repas spectacle années 80 Azur Azur Catégories d’évènement: Azur

Azur Landes Azur 8 EUR Au stade d’Azur, le comité des fêtes vousp ropose un repas spectacle années 80!

Un spectacle musical 100% live

Revivez l’ambiance des années 80. Un excellent moyen de redécouvrir tous les tubes qui nous ont fait vibrer et qui sont aujourd’hui devnenus cultes!

Menu 18€

Assiette de serrano/ Paella ou axoa/ Tarte aux pommes/Café- vin non compris

Menu enfant – de 12 ans 8€

Paella ou axoa/ Tarte aux pommes

Réservation obligatoire avant les 13 aout.

