Repas spectacle �questre Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Repas spectacle �questre Tence, 11 juin 2022, Tence. Repas spectacle équestre Cour du château du Mazel Association la Retornada Tence

2022-06-11 – 2022-06-11 Cour du château du Mazel Association la Retornada

Tence Haute-Loire Repas spectacle équestre sur le thème des gitans. Spectacle et concert avec la troupe de Blavozy “Tony Patrac”. laretornada43@gmail.com +33 7 82 81 68 07 Cour du château du Mazel Association la Retornada Tence

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Cour du ch�teau du Mazel Association la Retornada Ville Tence lieuville Cour du ch�teau du Mazel Association la Retornada Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Repas spectacle �questre Tence 2022-06-11 was last modified: by Repas spectacle �questre Tence Tence 11 juin 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire