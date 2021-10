Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan MOUX EN MORVAN, Nièvre Repas spécial week-end au Bistrot des Optimistes (lac des Settons) Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre

Repas spécial week-end au Bistrot des Optimistes (lac des Settons) 2021-10-22 – 2021-10-19 la cabane verte Lieu-dit La Corne au Cerf
Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan Les week-ends le Bistrot de la Cabane Verte vous propose des menus spéciaux ! Vendredis soir : raclette ou tartiflette

Samedis midi et soir & dimanches midi : paëlla ou couscous Tarifs : plat & verre de vin : 18 € / personne

plat, verre de vin, dessert et café : 25 € / personne Sur réservation au 06.48.00.93.79 – bistrot@lacabaneverte.fr

Moux-en-Morvan
la cabane verte Lieu-dit La Corne au Cerf