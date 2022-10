Repas spécial Auvergne à l’Auberge du Broc

2022-10-29 – 2022-10-30 Le week-end du 29 et 30 octobre, venez déguster un repas spécial Auvergne avec un menu Potée..

Les menus du week-end sont au prix de 22€ (toujours 2 menus au choix).

l'Auberge est ouverte tous les midis et le samedi soir, fermeture le lundi et le mercredi. Venez déguster un repas Auvergna à l'Auberge du Broc !

