Repas solidarité Ukrainiens Loc-Envel Loc-Envel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loc-Envel

Repas solidarité Ukrainiens Loc-Envel, 1 avril 2022, Loc-Envel. Repas solidarité Ukrainiens Salle des fêtes Rue des Sabotiers Loc-Envel

2022-04-01 – 2022-04-01 Salle des fêtes Rue des Sabotiers

L'association Kerbraouig de Loc-Envel prépare 2 actions pour récolter des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens. Repas à la salle des fêtes, sur place ou à emporter: Curry de porc / Fromage et dessert (6-12 ans: 6€, à partir de 12 ans : 12€) . A emporter à partir de 18h ( apporter ses contenants), sur place à partir de 19H. Réservations conseillées +33 6 63 72 47 54

