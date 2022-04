Repas solidaire pour l’Ukraine Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol

Repas solidaire pour l’Ukraine Saint-Andiol, 8 mai 2022, Saint-Andiol. Repas solidaire pour l’Ukraine Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol

2022-05-08 12:00:00 – 2022-05-08 Parc du Château Halle Jouve

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône 20 20 Les fonds récoltés seront reversés pour aider l’Ukraine.

Au menu ; Paëlla – Fromage – Dessert pour 20€

Chacun apporte son assiette et ses couverts.

Inscriptions avant le Dimanche 1er Mai.

Si mauvais temps, le repas aura lieu dans la salle René Fatigon. Repas solidaire. +33 6 88 72 14 67 Les fonds récoltés seront reversés pour aider l’Ukraine.

Au menu ; Paëlla – Fromage – Dessert pour 20€

Chacun apporte son assiette et ses couverts.

Inscriptions avant le Dimanche 1er Mai.

Si mauvais temps, le repas aura lieu dans la salle René Fatigon. Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Parc du Château Halle Jouve Ville Saint-Andiol lieuville Parc du Château Halle Jouve Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône

Repas solidaire pour l’Ukraine Saint-Andiol 2022-05-08 was last modified: by Repas solidaire pour l’Ukraine Saint-Andiol Saint-Andiol 8 mai 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône