Repas solidaire La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Repas solidaire La Barque, 12 mai 2022, Naintré. Repas solidaire

La Barque, le jeudi 12 mai à 12:30

L’association les écoliers du Népal existe depuis 14 ans, elle intervient dans le domaine de l’éducation pour les enfants défavorisés du Nepal, mais dans un cadre collectif (équipement scolaire…) Elle soutient activement le centre des enfants autistes.

sur inscription

Chaque mois, La Barque vous propose un repas solidaire pour soutenir une cause humanitaire portée par une association locale. Cette année, nous soutenons l’association les écoliers du Népal. La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T12:30:00 2022-05-12T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu La Barque Adresse 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Ville Naintré lieuville La Barque Naintré Departement Vienne

La Barque Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Repas solidaire La Barque 2022-05-12 was last modified: by Repas solidaire La Barque La Barque 12 mai 2022 La Barque Naintré Naintré

Naintré Vienne