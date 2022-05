Repas / Soirée : Orchestre Ricasalsa Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques Ozenx-Montestrucq 5 EUR 17h30 : Stage bachata avec Stephania et Julien

19h30 : Repas : Apéro / tapas, tiramisu avocat/saumon / suprême de pintade sauce chorizo, gratin dauphinois / bavarois fruits rouges, pain, vin et café.

+33 6 71 52 22 84

Latinorthez

Ozenx-Montestrucq

