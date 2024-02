Repas Soirée de la Saint-Valentin Le Jardin des Plumes Giverny, mercredi 14 février 2024.

Repas Soirée de la Saint-Valentin Le Jardin des Plumes Giverny Eure

Le Jardin des plumes vous sort le grand jeu pour une soirée romantique autour de mets d’exceptions.

Au menu

– La belle langoustine avec céleri, pomme et yuzu

– La saint jacques avec champignons de paris, noisette et truffe

– Le gâteau de pommes de terre avec anguille et caviar

– Le filet de boeuf wellington avec betteraves rouges et poivre de timut

– La pulpeuse Poire gingembre citron pulpeuses

Tarif 195€ par personne (hors boissons)

Sur réservation au 02 32 54 26 35

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Le Jardin des Plumes 1 Rue du Milieu

Giverny 27620 Eure Normandie

L’événement Repas Soirée de la Saint-Valentin Giverny a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération