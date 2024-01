Repas soirée 80’s Salle Polyvalente Saint-Pierre-Bellevue, samedi 17 février 2024.

Repas soirée 80’s Salle Polyvalente Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Repas avec soirée années 80 animée par Banban et Françoise Parton. Repas apéritif, salade composée, Coq au vin, gratin dauphinois, fromage, dessert. Buvette et tombola. Réservation avant le 7 février.

Salle Polyvalente Le Compeix

Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine loisir.animation23@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17



