Salle des fêtes, le samedi 27 mars à 10:00

Si les conditions sanitaires le permettent,

la société de chasse propose un repas à emporter, **samedi 27 mars** 2021 de 10h00 à 13h00 à la salle des fêtes d’Erquy pour le prix de 10 €. Au menu : * terrine de chevreuil ;

* civet de sanglier avec ses pâtes ;

* … le tout copieusement servi. Un système de portage à domicile est prévu pour les personnes rencontrant des difficultés pour se déplacer (à préciser à l’inscription). S’inscrire **avant le dimanche 21 mars** : * auprès du Président Jean Paul Lolive en téléphonant au 02 96 72 14 37 ou par courriel : [[jean-paul.lolive@wanadoo.fr](mailto:jean-paul.lolive@wanadoo.fr)](mailto:jean-paul.lolive@wanadoo.fr)

* ou auprès du secrétaire Christophe Bourges par courriel : [[christophe.bourges6@wanadoo.fr](mailto:christophe.bourges6@wanadoo.fr)](mailto:christophe.bourges6@wanadoo.fr)

sur inscription

Société de chasse communale d'Erquy

