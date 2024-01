Repas Saint Valentin Saint-Clément, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint Valentin Saint-Clément Corrèze

Menu Entrées Carpaccio de Saint Jacques marinées aux agrumes soja et huile de noisette, petite salade ou Aumonière croustillante de ris de veau aux cèpes et son jus de viande Plats Pavé de sandre, beurre blanc à la carotte, risotto de petit épeautre, poêlée de petit légumes ou Tournedos de bœuf, jus aux morilles, crème de panais, pommes fondantes Desserts Les fruits exotiques ananas en carpaccio et coulis passion tartare de mangue et citron vert, crumble coco et son sorbet ou Entremet chocolat au lait et poire williams, crème anglaise infusée à la fève de tonka. Tarif 45 €

Restaurant Le Saint Clément

Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine delbossandrine81@gmail.com

Début : 2024-02-14

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



