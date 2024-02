Repas Saint-Valentin Restaurant Ô Moulin Carsac-Aillac, mardi 13 février 2024.

Repas Saint-Valentin Restaurant Ô Moulin Carsac-Aillac Dordogne

Le restaurant Ô Moulin à Thonac vous propose un menu spécial Saint-Valentin servi le mardi 13 février au soir et le 14 février midi et soir.

Sur réservation.

Amuse-bouche

Velouté de foie gras au porto rouge

* * *

Oeuf parfait, crémeux de cèpes et coppa de l’île de Beauté

* * *

Biscuit de gambas, bisque des têtes,

Légumes du moment au beurre de gingembre

* * *

Duo de Veau, croustillant à la pomme de terre, céleri et sauce aromate

* * *

Pré-Dessert

* * *

Tarte soufflée au chocolat,

Marmelade et sorbet orange sanguine EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-14

01 place Martin Dolt

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Repas Saint-Valentin Restaurant Ô Moulin Carsac-Aillac a été mis à jour le 2024-02-05 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne