Repas Saint-Valentin Restaurant La Terrasse Restaurant La Terrasse Campsegret, mercredi 14 février 2024.

Cocktail pétillant aux agrumes et ses amuses bouche

* * *

Pavé de pain perdu salé aux cèpes et ris de veau, jus de volaille

ou

Tartare de saumon, st Jacques, st Pierre, à la mangue, graines de grenade et zestes de combawa

* * *

Dos de cabillaud, sur un écrasé de pomme de terre, sauce beurre blanc, éclats de noisette

ou

Pièce de filet de boeuf, sauce béarnaise, pommes persillées, légumes

* * *

Tarte Tatin servie tiède, glace vanille, crème fouettée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant La Terrasse N21

Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

