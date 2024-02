Repas Saint-Valentin Restaurant Hercule Poirot Restaurant Hercule Poirot Périgueux, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint-Valentin Restaurant Hercule Poirot Restaurant Hercule Poirot Périgueux Dordogne

Noix de Saint-Jacques poêlées et mousseline de panais au café,

brunoise de pommes vertes, noisettes et cerfeuil

* * *

Filet de sole farci de langoustines en viennoise d’agrumes,

gnocchi de pomme de terre, coques et crevettes grises, écume iodée

* * *

Noisette d’agneau rôtie et bonbon d’épaule d’agneau aux épices,

panisses de fruits secs, pesto de coriandre et salade d’herbes

* * *

Crème de camembert sur un biscuit aux noix, butternut confite et huile de thym

* * *

Mousse légère au limoncello, cœur de praliné de noisette,

biscuit noisette et confit de citron EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant Hercule Poirot 2 Rue de la Nation

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

