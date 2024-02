Repas Saint-Valentin Moulin du Grand Etang Restaurant Le Moulin du Grand Etang Saint-Estèphe, mercredi 14 février 2024.

Le restaurant Le Moulin du Grand Etang vous propose une menu spécial Saint-Valentin sur réservation, le 14 février pour le service du soir.

Bouchées d’accueil accompagnées d’un cocktail maison

Gambas Sea Tiger juste pochée au bouillon Pho, riz vinaigré et sauce aigre-douce aux herbes fraiches

« L’amour en cage » autour du Foie Gras de Nontron et de la noisette

Pavé de bar sauvage et céleri confit à la Truffe Noire du Périgord, sauce vin jaune truffée

Dos de biche grillé, encroûte d’herbe…

Raviole d’épinard, artichaud et lard de colonata, jus de cuisson

La rencontre entre le lait de brebis et la chartreuse

« Bouquet de roses » aux saveurs de litchi, de framboise et de chocolat blanc

Mignardises accompagnées d’une boisson chaude EUR.

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Restaurant Le Moulin du Grand Etang Le Grand Etang

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@moulindugrandetang.com

L’événement Repas Saint-Valentin Moulin du Grand Etang Saint-Estèphe a été mis à jour le 2024-02-05 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne