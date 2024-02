Repas Saint-Valentin Le Renaissance Restaurant Le Renaissance Bassillac et Auberoche, mercredi 14 février 2024.

Menu spécial Saint-Valentin au restaurant Renaissance situé sur la commune du Change.

Canapés de bienvenue

Amuse bouche velouté petits pois, menthe

* * *

Dos de cabillaud avec son coulis de tomates et crème fraîche, pancetta croustillante et crumble beurre basilic

* * *

Suprême de pintade, sauce fond de cuisson et vin jaune avec gâteau de girolles, purée crémeuse de céleri rave et asperges vertes.

* * *

Petit coeur de fromage et mesclun au vinaigre de framboise

* * *

Charlotte aux fraises et son coulis de fruits rouges et amretto EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Restaurant Le Renaissance Place Eugène le Roy

Bassillac et Auberoche 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine renaissance.lechange@hotmail.com

