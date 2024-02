Repas Saint-Valentin Le M de Rochebois Restaurant le M Vitrac, mercredi 14 février 2024.

Le restaurant Le M de Rochebois à Vitrac vous propose un menu spécial Saint-Valentin servi le 14 février.

Sur réservation.

Coeur de reinette, mousse de Tomme des croquants de Saint-Cyprien,

pain de campagne croustillant aux herbes du jardin

* * *

Tartare de dorade royale de Méditerranée, betterave rouge cuite au sel et mimolette.

–

Foie gras IGP Périgord poché dans un bouillon de rose, butternut et potimarron, herbes sauvages du Domaine.

* * *

Homard confit au beurre parfumé de piment d’Espelette et agrumes, coriandre et carottes sable rôties.

–

Tête de filet de veau en portefeuille de truffe, pressé de pommes de terre et truffe noire du Périgord.

* * *

Le colonel du M

* * *

Passion et caramel à l’estragon, glace caramel au beurre salé, sauce au fruit de la passion tranché à l’huile d’estragon

* * *

La noix du Périgord EUR.

Restaurant le M 2 route du Château de Montfort

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

