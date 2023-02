Repas Saint Valentin Lapan Lapan Catégories d’Évènement: Cher

LAPAN

Repas Saint Valentin, 14 février 2023, Lapan Lapan. Repas Saint Valentin 2 Chemin d’Houet Lapan Cher

2023-02-14 – 2023-02-14 Lapan

Cher Lapan 26 EUR 26 26 Cette année le restaurant Comme chez Mémé vous propose un menu de Saint Valentin au prix de 26€ par personne. Il comprend :

Cocktail pétillant et ses mises en bouches Rillette aux deux saumons accompagnée de ses toasts Filet mignon de porc en croûte

Gratin de pomme de terre et fagot d’haricots verts Duo de fromages sur lit de salade Cœur coulant chocolat et sa pomme d’amour Pensez à réserver ! Venez déguster entre amoureux un délicieux repas le soir de la Saint Valentin au restaurant Comme chez Mémé ! +33 9 80 67 00 38 pixabay

Lapan

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, LAPAN Autres Lieu Lapan Adresse 2 Chemin d'Houet Lapan Cher Ville Lapan Lapan lieuville Lapan Departement Cher

Lapan Lapan Lapan Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapan-lapan/

Repas Saint Valentin 2023-02-14 was last modified: by Repas Saint Valentin Lapan 14 février 2023 2 Chemin d'Houet Lapan Cher cher Lapan Lapan, Cher

Lapan Lapan Cher