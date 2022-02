Repas Saint Valentin Lapan, 14 février 2022, Lapan.

Repas Saint Valentin Lapan

2022-02-14 – 2022-02-14

Lapan Cher Lapan

Comme chez mémé vous suggère son menu St Valentin à 24,50€ composé de :

Kir pétillant et ses mises en bouche

Rillette aux deux saumons verrine fraicheur

Ballotine de poulet farcie aux champignons et écrasé de pomme de terre

Duo de fromages accompagné de salade

Compotée de fruits rouges, craquant de biscuit de Reims et son nuage rose.

Un menu avec du pétillant et du croquant!

+33 9 80 67 00 38

Lapan

