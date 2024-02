Repas Saint Valentin Lapan, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint Valentin Lapan Cher

Venez déguster entre amoureux un délicieux repas le soir de la Saint Valentin au restaurant Comme chez Mémé !

Cette année le restaurant Comme chez Mémé vous propose un menu de Saint Valentin au prix de 28€ par personne.

Il comprend

Cocktail fruité accompagné de sa mise en bouche

Rillette aux deux saumons et pomme acidulée

Médaillon de filet mignon de porc enrobé de jambon cru et farci de champignons, gratin de pomme de terre et tomate provençale

Duo de fromages sur lit de salade aux noix

La valentin des Pitchoons en dessert.

Pensez à réserver !28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

2 Chemin d’Houet

Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Repas Saint Valentin Lapan a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LIGNIERES