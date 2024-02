Repas Saint-Valentin Auberge de la Roque La Roquette, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint-Valentin Auberge de la Roque La Roquette Eure

L’Auberge de la Roque vous invite le 14 février à partir de 19h30 pour célébrer la Saint-Valentin !

Au menu

– Cocktail et 3 amuses bouches

– Crevettes flambées au pastis ou Salade de gésier

– Filet de sole à l’italienne, risotto et légumes poêlés OU Pavé de Rumsteck sauce au poivre, écrasée de pomme de terre/olives et légumes poêlés

– Assiette de 3 fromages et salade (supplément de 7€)

– Cœur coulant chocolat et crème anglaise OU Crumble aux pomme et glace crème d’Isigny

Réservation au 02 32 64 18 15

Tarif 45€/personne

L’Auberge de la Roque vous invite le 14 février à partir de 19h30 pour célébrer la Saint-Valentin !

Au menu

– Cocktail et 3 amuses bouches

– Crevettes flambées au pastis ou Salade de gésier

– Filet de sole à l’italienne, risotto et légumes poêlés OU Pavé de Rumsteck sauce au poivre, écrasée de pomme de terre/olives et légumes poêlés

– Assiette de 3 fromages et salade (supplément de 7€)

– Cœur coulant chocolat et crème anglaise OU Crumble aux pomme et glace crème d’Isigny

Réservation au 02 32 64 18 15

Tarif 45€/personne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Auberge de la Roque 77 route de Muids

La Roquette 27700 Eure Normandie contact@aubergedelaroque.fr

L’événement Repas Saint-Valentin La Roquette a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération