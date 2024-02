Repas Saint-Valentin Hôtel-restaurant Meysset Hôtel-restaurant Meysset Sarlat-la-Canéda, mercredi 14 février 2024.

L’Hôtel-restaurant Meysset vous propose un menu spéciale Saint-Valentin servi le 14 février au soir.

Sur réservation.

Mise en Bouche

Carpaccio de Saint-Jacques

En marinade de Sauternes et Clémentine,

Gingembre confit

* * *

Foie gras de Canard aux fruits exotiques,

Pistou, toast de pain d’épices

* * *

Daurade rôtie,

Mousseline de Panais au Lait de coco,

Kumquat, sauce civet de bisque

* * *

Demi-Pigeon du Périgord

La poitrine poêlée,

La cuisse confite à la graisse de Canard,

Céleri, poudre de foie gras

Et jus à l’Echalotte et Estragon

* * *

Aumonière de Chèvre, Figue et Noisettes

* * *

Le cœur à partager:

Mousse légère chocolat blanc Vanille,

Insert Framboise et biscuit spéculos EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Hôtel-restaurant Meysset 62 Route d’Argentouleau

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hotel-meysset.com

