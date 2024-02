Repas Saint-Valentin Hôtel-restaurant des Augustins Hôtel-restaurant des Augustins Saint-Cyprien, mercredi 14 février 2024.

Repas Saint-Valentin Hôtel-restaurant des Augustins Hôtel-restaurant des Augustins Saint-Cyprien Dordogne

Bientôt la Saint Valentin, pensez à réserver notre menu spécial (disponible uniquement pour le dîner le 14 février)

Cocktail des Amoureux et ses toasts

Foie gras à la truffe et ses toasts de pain aux fruits

Filet de bar et caviar Perle Noire, risotto au homard et citron confit

Brick de Cabécou à la truffe et au miel

Le Coeur des Amoureux EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14

Hôtel-restaurant des Augustins 71 Rue Gambetta

Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hoteldesaugustins.fr

